Президент «Атлетико» пожелал Феликсу всего наилучшего в «Барселоне»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о форварде команды Жоау Феликсе, выступающем в нынешнем сезоне за «Барселону» на правах аренды.

«Очевидно, что Феликс будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в «Барселоне». Он пока играет в «Барсе» на правах аренды, но если они захотят подписать Жоау на постоянной основе, у них наверняка будет возможность это осуществить», — цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 23-летний футболист участвовал в 14 матчах в составе сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт Феликса с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года.