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Ракитич оценил свой возможный переход в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал, что думает о возможном переходе в «Интер Майами», где выступают его экс-партнеры по «Барселоне» Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. В шутку он говорит о себе в третьем лице.

«Это могло бы произойти, но я думаю, что он останется здесь. Предполагается, что есть устная договоренность о продлении контракта на два года. Посмотрим, что будет дальше. Но надеюсь, что хорват останется», — написал Ракитич в соцсети.

Действующее соглашение 35-летнего хавбека с «Севильей» рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне Ракитич забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи в 16 матчах во всех турнирах.

Иван Ракитич
ФК Интер Майами
ФК Севилья
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2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
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5
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 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
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14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
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19
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