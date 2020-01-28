Президент «Атлетико»: «Пока никакой конкретики по Кавани нет»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что клуб пока не достиг соглашения о трансфере нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.

— Пока никакой конкретики нет. Никаких соглашений с футболистом не было, — цитирует Сересо Onda Cero.

Ранее в испанских СМИ появлялась информация, что 32-летний уругваец подпишет с мадридцами контракт на 2,5 года. Агент Кавани находится в Мадриде, где ведет переговоры с «матрасниками». Сумма сделки может составить от 15 до 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кавани провел 14 матчей за «ПСЖ», забил 5 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт нападающего с парижанами истекает летом 2020 года.