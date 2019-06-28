Представлен мяч нового сезона в Испании

Пресс-служба чемпионата Испании опубликовала в Твиттере видеопрезентацию нового мяча. В следующем сезоне футболисты будут играть белым мячом с вставками зеленого оттенка.
Напомним, новый сезон в ла лиге стартует 16 августа.
OFFICIEL ! Voici le ballon qui sera utilisé en @LaLiga la saison prochaine ! 🇪🇸 pic.twitter.com/YoulPK0nMs— BeFoot (@_BeFoot) 27 июня 2019 г.
¡Tenemos nuevo fichaje! 🆕⚽— LaLiga (@LaLiga) 27 июня 2019 г.
¡El balón de la temporada 2019/20 será @pumafootball! ¡El corazón de #LaLiga! ❤
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр
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