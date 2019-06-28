07:13 | Футбол — Испания

Представлен мяч нового сезона в Испании

0
Обсудить

Пресс-служба чемпионата Испании опубликовала в Твиттере видеопрезентацию нового мяча. В следующем сезоне футболисты будут играть белым мячом с вставками зеленого оттенка.

Напомним, новый сезон в ла лиге стартует 16 августа.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ