Босс испанских судей опроверг слухи об уходе Матеу Лаоса

На состоявшейся сегодня пресс-конференции председатель судейского комитета Королевской футбольной федерации Испании Луис Медина Канталехо опроверг слухи о завершении карьеры Антонио Матеу Лаосом.

«Кто-то написал, что он перестанет судить. Это неправда. Ни о чем таком мы с ним не говорили. Уйдет в конце сезона? Ну вот в конце сезона и посмотрим», — сказал глава испанских арбитров.

Медина Канталехо выступил вместе с руководителем ВАР-проекта Карлосом Клосом Гомесом в Эр-Рияде, где на стадионе имени короля Фахда пройдут игры турнира.

Завтра в первом полуфинале в Саудовской Аравии сыграют «Реал» и «Валенсия», 12 января встретятся «Бетис» и «Барселона», а 15 числа состоится финал.