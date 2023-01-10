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Анчелотти отреагировал на завершении Бэйлом карьеры, запостив фото его гола в финале Кубка Испании в 2014-м

Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на завершение Гаретом Бэйлом профессиональной карьеры. Итальянский специалист выложил фото забега валлийца в финале Кубка Испании против «Барселоны» в 2014 году.

«Незабываемо. Спасибо, Гарет», — написал Анчелотти.

«Спасибо, мистер», — ответил Бэйл.

Гарет Бэйл. Фото Соцсети Карло Анчелотти., Соцсети
Гарет Бэйл.
Соцсети Карло Анчелотти., Фото Соцсети

В том матче гол валлийца на 85-й минуте позволил «Реалу» обыграть «Барселону» (2:1). 9 января Бэйл объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Последним клубом игрока был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Гарет Бэйл
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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 Реал 16 12 2 2 36-16 38
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 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
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 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
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Барселона

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