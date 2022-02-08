Нападающий Эсекиэль Понсе поделился первыми впечатлениями после перехода из «Спартака» в «Эльче».

«Я перешел в отличный клуб. Когда владелец сообщил мне о такой возможности, я сразу дал понять, что заинтересован.

Я признателен за то, как меня встретили. Все дружелюбны и работают ради достижения единой цели. Очень хорошая обстановка.

Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию для того, чтобы проявлять себя. Я приложу все силы для того, чтобы «Эльче» сохранил место в высшей лиге. Хочу остаться в этом клубе», — цитирует Понсе Marca.

Понсе будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.