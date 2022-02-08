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Сегодня, 19:33

Понсе — об уходе из «Спартака»: «Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию»

Эсекиэль Понсе прокомментировал переход из «Спартака» в «Эльче»
Иван Шитик
Корреспондент
Эсекиэль Понсе.
Фото ФК &quot;Эльче&quot;.

Нападающий Эсекиэль Понсе поделился первыми впечатлениями после перехода из «Спартака» в «Эльче».

«Я перешел в отличный клуб. Когда владелец сообщил мне о такой возможности, я сразу дал понять, что заинтересован.

Я признателен за то, как меня встретили. Все дружелюбны и работают ради достижения единой цели. Очень хорошая обстановка.

Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию для того, чтобы проявлять себя. Я приложу все силы для того, чтобы «Эльче» сохранил место в высшей лиге. Хочу остаться в этом клубе», — цитирует Понсе Marca.

Понсе будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.

Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
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 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
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 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
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 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
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 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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18.01 22:00
Бетис – Алавес
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18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
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П
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