Понсе — об уходе из «Спартака»: «Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился первыми впечатлениями после перехода из «Спартака» в «Эльче».
«Я перешел в отличный клуб. Когда владелец сообщил мне о такой возможности, я сразу дал понять, что заинтересован.
Я признателен за то, как меня встретили. Все дружелюбны и работают ради достижения единой цели. Очень хорошая обстановка.
Мне нужен был качественный скачок, и я возвращаюсь в Испанию для того, чтобы проявлять себя. Я приложу все силы для того, чтобы «Эльче» сохранил место в высшей лиге. Хочу остаться в этом клубе», — цитирует Понсе Marca.
Понсе будет выступать в испанском клубе на правах аренды. Также сообщается, что у «Эльче» есть право выкупа, которое будет обязательным при определенных условиях.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|23
|16
|5
|2
|48-20
|53
|
2
|Севилья
|23
|13
|8
|2
|34-16
|47
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
5
|Атлетико
|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|
6
|Вильярреал
|23
|9
|8
|6
|38-23
|35
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Р. Вальекано
|22
|9
|4
|9
|27-24
|31
|
10
|Сельта
|23
|8
|6
|9
|28-25
|30
|
11
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|
12
|Осасуна
|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7