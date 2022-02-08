Гендиректор «Барселоны» Ревертер подал в отставку по семейным причинам
Генеральный директор «Барселоны» Ревертер покинет свою должность
Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет свою должность, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Отмечается, что Ревертер подал в отставку по семейным причинам.
Он продолжит работу в «Барселоне» до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.
Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.
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|13
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|2
|34-16
|47
|
3
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|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|23
|7
|6
|10
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|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
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|1
|8
|13
|21-46
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38 тур
|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|31.05
|00:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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