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Сегодня, 14:10

Гендиректор «Барселоны» Ревертер подал в отставку по семейным причинам

Генеральный директор «Барселоны» Ревертер покинет свою должность
Карен Саркисян
Корреспондент

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет свою должность, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Отмечается, что Ревертер подал в отставку по семейным причинам.

Он продолжит работу в «Барселоне» до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.

Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.

Источник: https://www.fcbarcelona.cat/ca/club/noticies/2474855/ferran-reverter-deixa-el-carrec-de-director-executiu-del-fc-barcelona
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