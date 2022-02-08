Гендиректор «Барселоны» Ревертер подал в отставку по семейным причинам

Генеральный директор «Барселоны» Ферран Ревертер покинет свою должность, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Отмечается, что Ревертер подал в отставку по семейным причинам.

Он продолжит работу в «Барселоне» до тех пор, пока каталонцы не назначат нового генерального директора.

Напомним, что Ревертер занимал пост гендиректора клуба с 1 июля 2021 года.