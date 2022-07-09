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Игрока «Реала» Вальверде и его жену ограбили во время отдыха на Ибице

Карен Саркисян
Корреспондент
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Жена полузащитника «Реала» Феде Вальверде Мина Бонино рассказала, что их ограбили во время отдыха на Ибице. По ее словам, у них украли 10 тысяч евро наличными.

«Когда мы пришли домой, повар был уже там, — написал Бонино в соцсетях. — Он сказал мне, что сейчас есть всего один ключ от дома, и он собирается взять его, чтобы приготовить завтрак на следующий день, не доставляя нам беспокойств. На следующий день я не смогла встать с кровати. Мне было очень плохо. Час спустя я спустилась на первый этаж и увидела, что в гостиной лежат три моих сумки. Повсюду валялись мои вещи, у нас убиралась уборщица. Она спросила: «Вы что-то искали?» Я все еще была под чем-то. Должно быть, я рассмеялась. Я вообще ничего не понимала. Когда мы собрались на пляж, я сказала: «Возьму денег».

По словам жены 23-летнего уругвайца, когда она открыл кошелек, он был пуст.

«Повар сказал, что застал этот беспорядок, когда пришел готовить нам завтрак. Затем пришли люди, владеющие домом. Они вели себя прекрасно и сказали, что в нашу еду могли что-то подмешать. Они были уверены, что это сделал повар. Поэтому нас отвезли в больницу, чтобы провести тесты», — написала она.

В прошедшем сезоне Вальверде забил один мяч и отдал две результативные передачи в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Футбол
ФК Реал
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