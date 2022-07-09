Игрока «Реала» Вальверде и его жену ограбили во время отдыха на Ибице
Жена полузащитника «Реала» Феде Вальверде Мина Бонино рассказала, что их ограбили во время отдыха на Ибице. По ее словам, у них украли 10 тысяч евро наличными.
«Когда мы пришли домой, повар был уже там, — написал Бонино в соцсетях. — Он сказал мне, что сейчас есть всего один ключ от дома, и он собирается взять его, чтобы приготовить завтрак на следующий день, не доставляя нам беспокойств. На следующий день я не смогла встать с кровати. Мне было очень плохо. Час спустя я спустилась на первый этаж и увидела, что в гостиной лежат три моих сумки. Повсюду валялись мои вещи, у нас убиралась уборщица. Она спросила: «Вы что-то искали?» Я все еще была под чем-то. Должно быть, я рассмеялась. Я вообще ничего не понимала. Когда мы собрались на пляж, я сказала: «Возьму денег».
По словам жены 23-летнего уругвайца, когда она открыл кошелек, он был пуст.
«Повар сказал, что застал этот беспорядок, когда пришел готовить нам завтрак. Затем пришли люди, владеющие домом. Они вели себя прекрасно и сказали, что в нашу еду могли что-то подмешать. Они были уверены, что это сделал повар. Поэтому нас отвезли в больницу, чтобы провести тесты», — написала она.
В прошедшем сезоне Вальверде забил один мяч и отдал две результативные передачи в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -