Игрока «Реала» Вальверде и его жену ограбили во время отдыха на Ибице

Жена полузащитника «Реала» Феде Вальверде Мина Бонино рассказала, что их ограбили во время отдыха на Ибице. По ее словам, у них украли 10 тысяч евро наличными.

«Когда мы пришли домой, повар был уже там, — написал Бонино в соцсетях. — Он сказал мне, что сейчас есть всего один ключ от дома, и он собирается взять его, чтобы приготовить завтрак на следующий день, не доставляя нам беспокойств. На следующий день я не смогла встать с кровати. Мне было очень плохо. Час спустя я спустилась на первый этаж и увидела, что в гостиной лежат три моих сумки. Повсюду валялись мои вещи, у нас убиралась уборщица. Она спросила: «Вы что-то искали?» Я все еще была под чем-то. Должно быть, я рассмеялась. Я вообще ничего не понимала. Когда мы собрались на пляж, я сказала: «Возьму денег».

По словам жены 23-летнего уругвайца, когда она открыл кошелек, он был пуст.

«Повар сказал, что застал этот беспорядок, когда пришел готовить нам завтрак. Затем пришли люди, владеющие домом. Они вели себя прекрасно и сказали, что в нашу еду могли что-то подмешать. Они были уверены, что это сделал повар. Поэтому нас отвезли в больницу, чтобы провести тесты», — написала она.

В прошедшем сезоне Вальверде забил один мяч и отдал две результативные передачи в 46 матчах за «Реал» во всех турнирах. Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.