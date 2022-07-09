Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:54

«Барселона» повторила предложение «Челси» по Рафинье в размере 60 миллионов фунтов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Барселона» предложила за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса 60 миллионов фунтов, сообщает Goal.com.

Таким образом, каталонский клуб повторил предложение «Челси» по 25-летнему бразильцу.

По информации источника, сине-гранатовые готова выплатить английскому клубу эту сумму несколькими траншами в течение нескольких лет.

Отмечается, что переговоры между клубами стали продвигаться быстрее, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

При этом полузащитник и его агент Деку дали клубам 48 часов на то, чтобы закрыть сделку. В противном случае они снова вступят в переговоры с «аристократами».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/raphinha-barcelona-48-hours-match-chelsea-60m-transfer-offer/blt1fb3794b90bb21ac

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина
Онс Жабер

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
Футбол
ФК Барселона
ФК Лидс
ФК Челси
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Сколько стило откосить от армии звездам хоккея? Подробности дел о поддельных «военниках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрока «Реала» Вальверде и его жену ограбили во время отдыха на Ибице
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости