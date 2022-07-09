«Барселона» повторила предложение «Челси» по Рафинье в размере 60 миллионов фунтов
«Барселона» предложила за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса 60 миллионов фунтов, сообщает Goal.com.
Таким образом, каталонский клуб повторил предложение «Челси» по 25-летнему бразильцу.
По информации источника, сине-гранатовые готова выплатить английскому клубу эту сумму несколькими траншами в течение нескольких лет.
Отмечается, что переговоры между клубами стали продвигаться быстрее, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.
При этом полузащитник и его агент Деку дали клубам 48 часов на то, чтобы закрыть сделку. В противном случае они снова вступят в переговоры с «аристократами».
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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