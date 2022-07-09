«Барселона» повторила предложение «Челси» по Рафинье в размере 60 миллионов фунтов

«Барселона» предложила за полузащитника «Лидса» Рафинью Диаса 60 миллионов фунтов, сообщает Goal.com.

Таким образом, каталонский клуб повторил предложение «Челси» по 25-летнему бразильцу.

По информации источника, сине-гранатовые готова выплатить английскому клубу эту сумму несколькими траншами в течение нескольких лет.

Отмечается, что переговоры между клубами стали продвигаться быстрее, и о трансфере может быть объявлено в ближайшие дни.

При этом полузащитник и его агент Деку дали клубам 48 часов на то, чтобы закрыть сделку. В противном случае они снова вступят в переговоры с «аристократами».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.