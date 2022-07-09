Стало известно, за сколько «Реал» готов продать Асенсио и Себальоса

Стало известно, за сколько «Реал» готов продать полузащитников Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Как сообщает ABC, мадридский клуб хочет получить за Асенсио 50 миллионов евро, но на данный момент официальных предложений по нему нет.

Отмечается, что «сливочные» намерены выручить за Себальоса не менее 15 миллионов евро.