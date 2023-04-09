Полузащитник «Вильярреала» Баэна отрицает издевки над новорожденным ребенком Вальверде

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна отрицает информацию о том, что он оскорблял семью хавбека «Реала» Федерико Вальверде во время матча 28-го тура чемпионата Испании.

Ранее Marca сообщала, что игрок «сливочных» ударил Баэну на парковке из-за издевок над едва не погибшим ребенком уругвайского хавбека.

«Очень счастлив после впечатляющей победы команды на «Сантьяго Бернабеу», но в то же время очень расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры. Удивлен тем, что обо мне пишут. То, что я говорил такие вещи, — полная ложь», — написал игрок в соцсети.

Отмечалось, что «Вильярреал» и Баэна намерены обратиться в полицию после нападения Вальверде.