Вальверде ударил игрока «Вильярреала» из-за издевок над едва не погибшим ребенком полузащитника «Реала»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде ударил игрока «Вильярреала» Алекса Баэну после матча 28-го тура чемпионата Испании, в котором «желтая субмарина» победила со счетом 3:2.

Уругвайский хавбек мадридцев напал на игрока «Вильярреала» на парковке, дождавшись Баэну у клубного автобуса.

По данным Marca, конфликт, продолжающийся еще с момента кубковой встречи между командами, начался из-за того, что Баэна высмеивал новорожденного ребенка Вальверде. Тогда игрок «Вильярреала» сказал уругвайцу: «Плачь теперь, что твой сын не родится». Позже стало известно, что ребенок родился живым.

В окружении Вальверде объяснили, что во время матча чемпионата Испании Баэна вновь начал затрагивать эту тему.

«Вильярреал» и сам игрок намерены обратиться в полицию. В клубе заявили, что располагают видеозаписью нападения.