Полузащитник «Тоттенхэма» может стать одноклубником Черышева

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс близок к переходу в «Валенсию», сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин может провести остаток сезона-2020/21 на правах аренды в одной команде с российским нападающим Денисом Черышевым. Сообщается, что главный тренер «Валенсии» Хави Грасия заинтересован в Уинксе со времен работы в «Уотфорде».

В сезоне-2020/21 Уинкс провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.