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Сегодня, 01:45

Педри может пропустить остаток сезона из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3), сообщает Mundo Deportivo.

У 19-летнего хавбека подозрение на разрыв мышцы, вследствие чего он пропустит остаток сезона.

Если первоначальный диагноз подтвердится, то игрок пропустит минимум 6-8 недель.

Напомним, что Педри уже пропустил часть нынешнего сезона. Он не играл в первой половине сезона, вернувшись на поле только в январе.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
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