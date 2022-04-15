Педри может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:3), сообщает Mundo Deportivo.

У 19-летнего хавбека подозрение на разрыв мышцы, вследствие чего он пропустит остаток сезона.

Если первоначальный диагноз подтвердится, то игрок пропустит минимум 6-8 недель.

Напомним, что Педри уже пропустил часть нынешнего сезона. Он не играл в первой половине сезона, вернувшись на поле только в январе.