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5 октября, 19:25

Полузащитник «Реала» Себальос пропустит около месяца из-за мышечной травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1).

У 26-летнего испанца выявили фибриллярный разрыв полусухожильной мышцы, сообщает Marca. Ориентировочные сроки восстановления игрока — от 4 до 5 недель.

В сезоне-2022/23 Себальос принял участие в 9 матчах «Реала» и сделал 1 результативную передачу.

Дани Себальос
Футбол
ФК Реал
0
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 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
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 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
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 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
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 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
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 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
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 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
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 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
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18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
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 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Барселона

 9
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Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
Роберт Левандовски

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Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
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 7 1 4
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Севилья

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