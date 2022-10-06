«Валенсия» продлила контракт с 22-летним защитником Гильямоном

«Валенсия» подписала новый контракт с защитником Уго Гильямоном, сообщает Marca.

Новое соглашение с 22-летним испанцем рассчитано до 2026 года.

Гильямон является выпускником академии «летучих мышей». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и сделал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает защитника, который уже привлекается к играм за сборную Испании, в 25 миллионов евро.