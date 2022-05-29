«Реал» предложил «Монако» 70 миллионов евро за Тчуамени

«Реал» хочет приобрести полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает сайт журналиста Джанлуки Да Марцио.

По информации источника, мадридский клуб предложил «Монако» 70 миллионов евро за 22-летнего француза.

Отмечается, что монегаски требуют за полузащитника 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тчуамени согласовал с «Реалом» контракт на пять лет.

В сезоне-2021/22 Тчуамени забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.