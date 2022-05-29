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Сегодня, 09:27

«Реал» предложил «Монако» 70 миллионов евро за Тчуамени

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» хочет приобрести полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает сайт журналиста Джанлуки Да Марцио.

По информации источника, мадридский клуб предложил «Монако» 70 миллионов евро за 22-летнего француза.

Отмечается, что монегаски требуют за полузащитника 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тчуамени согласовал с «Реалом» контракт на пять лет.

В сезоне-2021/22 Тчуамени забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/real-madrid-tchouameni-28-maggio-2022
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Источник: Модрич продлил контракт с «Реалом»
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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Р. Вальекано – Леванте
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 2 : 0
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 0 : 0
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