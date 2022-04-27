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Сегодня, 12:12

Жорже Мендеш проведет с «Реалом» переговоры о новом контракте Асенсио

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Марко Асенсио может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Жорже Мендеш, новый агент 26-летнего испанца, обсудит новое соглашение своего клиента в ближайшие дни. Асенсио хочет остаться в мадридском клубе, однако это будет зависеть от финансового предложения.

В текущем сезоне Асенсио провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

Марко Асенсио
ФК Реал
Жорже Мендеш
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 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
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