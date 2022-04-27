Жорже Мендеш проведет с «Реалом» переговоры о новом контракте Асенсио

Форвард «Реала» Марко Асенсио может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Жорже Мендеш, новый агент 26-летнего испанца, обсудит новое соглашение своего клиента в ближайшие дни. Асенсио хочет остаться в мадридском клубе, однако это будет зависеть от финансового предложения.

В текущем сезоне Асенсио провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.