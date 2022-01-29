Полузащитник «Баварии» Толиссо может продолжить карьеру в «Реале»

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо интересен мадридскому «Реалу».

Как сообщает Mundo Deportivo, испанский клуб хотел бы подписать 27-летнего футболиста бесплатно.

В начале января Толиссо вернулся к тренировкам с «Баварией» после ковида. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей за команду во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.