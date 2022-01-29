«Барселона» и «Реал» хотят продать 49-процентную долю в клубах, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

«Барселона» и «Реал» хотят продать акции, чтобы конкурировать с богатыми топ-клубами

«Барселона» и «Реал» изучают возможность изменения формы владения клубами, сообщает ABC.

По информации источника, «Барселона» и «Реал» продать 49-процентную долю в клубах крупным компаниям или инвестиционным фондам для того, что иметь возможность конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Изначально идея принадлежала генеральному директору «Барселоны» Феррану Ревертеру, который таким способом хотел решить финансовые проблемы каталонского клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что в долгосрочной перспективе у мадридского клуба нет других вариантов.

«Барселона» и «Реал» считают, что лучшим способом осуществления данного плана является публичная продажа акций, чтобы клубы не купили российские или арабские олигархов.