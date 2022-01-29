«Барселона» и Обамеянг достигли соглашения об аренде до конца сезона

Барселона и нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг достигли оглашения об аренде.

Как сообщает журналист Жерара Ромеро, контракт будет рассчитан до конца сезона. Приход Обамеянга будет связан с уходом Усмана Дембеле, будущее которого в «Барселоне» неясно.

Текущий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне 32-летний форвард забил семь мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Арсенал».