«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло». Дани Алвес — о возвращении в «Барселону»
Защитник Дани Алвес поделился впечатлениями от возвращения в «Барселону».
«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет. Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Как я уже говорил, я один из вас. Не знаю, как долго продлится этот сон, но путь он будет вечным!
Увидимся скоро в самом очаровательном для меня месте. У меня будет тот же энтузиазм, что в первый раз, и прежнее желание помочь вновь сделать клуб лучшим в мире! Я возвращаюсь домой!" - написал Алвес в Instagram.
12 ноября 38-летний бразилец подписал контракт с «Барселоной». Алвес присоединится к команде и начнет тренировки со следующей недели, однако в официальных матчах он сможет выходить только с января 2022 года.
Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, выиграв с испанским клубом 23 трофея. Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов со стороны руководства.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю