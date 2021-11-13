Защитник Дани Алвес поделился впечатлениями от возвращения в «Барселону».

«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет. Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Как я уже говорил, я один из вас. Не знаю, как долго продлится этот сон, но путь он будет вечным!

Увидимся скоро в самом очаровательном для меня месте. У меня будет тот же энтузиазм, что в первый раз, и прежнее желание помочь вновь сделать клуб лучшим в мире! Я возвращаюсь домой!" - написал Алвес в Instagram.

12 ноября 38-летний бразилец подписал контракт с «Барселоной». Алвес присоединится к команде и начнет тренировки со следующей недели, однако в официальных матчах он сможет выходить только с января 2022 года.

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год, выиграв с испанским клубом 23 трофея. Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов со стороны руководства.