Брейтуэйт сравнил себя с машиной

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт рассказал о том, как идет восстановление после травмы. 30-летний датчанин не играет из-за повреждения с августа.

«С травмами справиться непросто. Но, как и все остальное в жизни, при правильном отношении самую большую проблему можно превратить в прекрасную возможность. Вот как я это делаю», — написал Брейтуэйт к видео, опубликованном в Twitter.

Injuries aren't easy to cope with. But just like anything else in life, if seen with the right attitude, the biggest problem can be converted into a great opportunity. This is how I do it. pic.twitter.com/zHnr6cXBiJ — Martin Braithwaite (@MartinBraith) November 12, 2021

«Моя травма немного похожа на обновление программного обеспечения. Я как машина, которой требуется обновление программного обеспечения каждые 10 лет», — сказал Брейтуэйт в видеоролике.