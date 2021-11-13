Брейтуэйт сравнил себя с машиной
Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт рассказал о том, как идет восстановление после травмы. 30-летний датчанин не играет из-за повреждения с августа.
«С травмами справиться непросто. Но, как и все остальное в жизни, при правильном отношении самую большую проблему можно превратить в прекрасную возможность. Вот как я это делаю», — написал Брейтуэйт к видео, опубликованном в Twitter.
«Моя травма немного похожа на обновление программного обеспечения. Я как машина, которой требуется обновление программного обеспечения каждые 10 лет», — сказал Брейтуэйт в видеоролике.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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