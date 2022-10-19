Платини: «Игра Бензема на протяжении последних лет феноменальна»
Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на вручение форварду «Реала» Кариму Бензема «Золотого мяча». 17 октября игрок впервые в карьере завоевал эту награду.
«Бензема очень умный футболист, он лучше других читает игру. Его действия очень сложно предсказать. Он более чем заслуженно выиграл «Золотой мяч». Его игра на протяжении последних лет феноменальна. Благодаря этой награде он вошел в число легенд французского футбола», — приводит слова Мишеля RMC Sport.
34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
5
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Вильярреал
|9
|4
|3
|2
|12-3
|15
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Осасуна
|9
|4
|1
|4
|9-10
|13
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
12
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
16
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
17
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|- : -
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|- : -
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|8
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3