Платини: «Игра Бензема на протяжении последних лет феноменальна»

Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на вручение форварду «Реала» Кариму Бензема «Золотого мяча». 17 октября игрок впервые в карьере завоевал эту награду.

«Бензема очень умный футболист, он лучше других читает игру. Его действия очень сложно предсказать. Он более чем заслуженно выиграл «Золотой мяч». Его игра на протяжении последних лет феноменальна. Благодаря этой награде он вошел в число легенд французского футбола», — приводит слова Мишеля RMC Sport.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.