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Платини: «Игра Бензема на протяжении последних лет феноменальна»

Платини отреагировал на «Золотой мяч» Бензема
Виктория Кравченко
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Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на вручение форварду «Реала» Кариму Бензема «Золотого мяча». 17 октября игрок впервые в карьере завоевал эту награду.

«Бензема очень умный футболист, он лучше других читает игру. Его действия очень сложно предсказать. Он более чем заслуженно выиграл «Золотой мяч». Его игра на протяжении последних лет феноменальна. Благодаря этой награде он вошел в число легенд французского футбола», — приводит слова Мишеля RMC Sport.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
4
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
5
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
12
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
16
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
17
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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