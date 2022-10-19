«Реал» готов продлить контракт с Луниным

«Реал» хочет продлить контракт с голкипером команды Андреем Луниным, сообщает AS.

По данным издания, футболист осознает, что является запасным вратарем команды. Основной голкипер мадридцев — Тибо Куртуа, который какое-то время восстанавливался от травмы, а Лунин его успешно подменял. Он счастлив в «Реале» и не хочет уходить.

В составе «Реала» 23-летний футболист выступал с 2018 году. Вместе с командой голкипер стал чемпионом Испании и победителем Лиги Чемпионов.