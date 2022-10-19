«Реал» готов продлить контракт с Луниным
«Реал» хочет продлить контракт с голкипером команды Андреем Луниным, сообщает AS.
По данным издания, футболист осознает, что является запасным вратарем команды. Основной голкипер мадридцев — Тибо Куртуа, который какое-то время восстанавливался от травмы, а Лунин его успешно подменял. Он счастлив в «Реале» и не хочет уходить.
В составе «Реала» 23-летний футболист выступал с 2018 году. Вместе с командой голкипер стал чемпионом Испании и победителем Лиги Чемпионов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
5
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Вильярреал
|9
|4
|3
|2
|12-3
|15
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Осасуна
|9
|4
|1
|4
|9-10
|13
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
12
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
16
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
17
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|- : -
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|- : -
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|8
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
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