Пике: «Я вернул на поле таких игроков, как Роналдиньо, Пирло и Шевченко»

Экс-игрок «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал чемпионат «Кингз Лиг», в котором выступают легендарные бывшие игроки, среди которых Роналдиньо, Андреа Пирло и Андрей Шевченко.

«Вернуть на поле таких игроков, как Пирло, Роналдиньо или Шевченко, для меня было большой честью. Они сильно подняли интерес к турниру. Все следят за ними», — цитирует слова Пике ITASportPress.

Кингз Лиг — испанский медиафутбольный турнир, который проводится с участием команд из звезд шоу-бизнеса и футбольных легенд.