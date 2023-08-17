Пике жалеет, что не поиграл в серии А

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Жерар Пике признался, что в 21 год мог оказаться в «Ювентусе».

«Мне был 21 год, я был еще в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обратился с вопросом обо мне. Но я выбрал «Барселону», это был зов сердца. Жаль, что я так и не поиграл в серии А, мне импонировала эта идея, итальянцы похожи на испанцев, особенно в страсти к футболу, — цитирует слова Пике ITASportPress.

36-летний испанец завершил свою карьеру 1 января 2023 года в «Барселоне». Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.