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Пике признан лучшим игроком года в Каталонии

20:21
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан лучшим игроком Каталонии, сообщает Mundo Deportivo. Федерация вручила ему приз на торжественном вечере в Барселоне.

Ранее сообщалось, что футболист может пропустить гала-вечер из-за поездки в Лондон по личным вопросам, но в итоге он все же успел на нее.

32-летний Жерар Пике в прошлом сезоне вместе с «Барсой» выиграл чемпионат Испании. За первую команду каталонского клуба он выступает с 2008 года.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/spain/

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