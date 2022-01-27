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Спортдир «Севильи» Мончи: «Предложение «Ньюкасла» по Карлосу было достойным, но клуб посчитал его недостаточным»

Спортивный директор «Севильи» заявил, что предложение «Ньюкасла» по Диего Карлосу было достойным
Анна Горшкова
Корреспондент

Спортивный директор «Севильи» Мончи рассказал, почему клуб не продал защитника Диего Карлоса в «Ньюкасл».

«Предложение от «Ньюкасла» было хорошим, достойным уважения. Я должен это признать. Но руководство и совет директоров посчитали, что этого было недостаточно. Да, возможно, это было не самое удачное решение», — приводит слова Мончи Mundo Deportivo.

«Ньюкасл» делал два предложения по игроку, но получил отказ от «Севильи». При этом футболист хотел покинуть команду и сделал официальный запрос с просьбой отпустить его в Англию. Но затем согласовал контракт с испанским клубом на четыре года.

В нынешнем сезоне Диего Карлос сыграл в 21 матче в ла лиге, в которых забил два гола.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/20220127/1001741867/mercado-fichajes-ultima-hora-rumores-traspasos-cesiones-futbol-directo.html
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