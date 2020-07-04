Пеллегрини может возглавить «Бетис» со следующего сезона

Мануэль Пеллегрини близок к договоренности с «Бетисом», сообщает Goal.com со ссылкой на Estadio Deportivo.

По информации источника, до конца сезона-2019/20 командой будет руководить Алексис Трухильо, исполняющий обязанности главного тренера после увольнения с этого поста Руби. С сезона-2020/21 команду примет 66-летний чилийский специалист.

Ранее Пеллегрини работал с «Реалом», «Малагой», «Вильярреалом» и «Манчестер Сити». Последним местом работы специалиста был «Вест Хэм».