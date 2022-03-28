Педри оценил работу главного тренера Хави в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал последние результаты команды под руководством главного тренера Хави.

«Хави придает нам уверенности во всем. Он знает, какую команду хочет видеть, а игроки его хорошо понимают. Прежде всего он настаивает на необходимости контролировать игру, владея мячом, и мы осознаем это», — цитирует Педри Marca.