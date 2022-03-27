Иско вместе с семьей летал во Флоренцию. Игроком «Реала» интересуется «Фиорентина»

Полузащитник «Реала» Иско подпитал слухи о возможном бесплатном переходе в «Фиорентину», поскольку игрок проводит свой отпуск во Флоренции, сообщает Mundo Deportivo.

Он находится со своей семьей в городе Флоренция на каникулах во время перерыва на матчи сборных.

Нынешнее соглашение полузащитника мадридцев истекает 30 июня, и к этому моменту ему исполнится 30 лет.

В этом сезоне игрок сборной Испании провела всего 14 матчей за «сливочных», забив два гола.