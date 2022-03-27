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Сегодня, 23:08

Иско вместе с семьей летал во Флоренцию. Игроком «Реала» интересуется «Фиорентина»

Полузащитник «Реала» вместе с семьей посетил Флоренцию
Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Иско подпитал слухи о возможном бесплатном переходе в «Фиорентину», поскольку игрок проводит свой отпуск во Флоренции, сообщает Mundo Deportivo.

Он находится со своей семьей в городе Флоренция на каникулах во время перерыва на матчи сборных.

Нынешнее соглашение полузащитника мадридцев истекает 30 июня, и к этому моменту ему исполнится 30 лет.

В этом сезоне игрок сборной Испании провела всего 14 матчей за «сливочных», забив два гола.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Реал
ФК Фиорентина
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
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 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
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