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Педри: «Дембеле — сумасшедший игрок. Здорово, что он в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри высоко оценил навыки Усмана Дембеле
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Дембеле — сумасшедший игрок, — приводит слова Педри La Vanguardia. — Никогда не знаешь, куда рванет, влево или вправо. Усман бежит туда, куда сам захочет. Здорово, что он в «Барселоне».

Полузащитник ответил на вопрос о том, уговаривает ли он Дембеле остаться в каталонском клубе.

«Иногда я шучу на этот счет, но решение принимать ему. Не знаю, останется ли Дембеле, решил ли он уже, что делать. Но в свое время Усман это сделает«, — сказал он.

В нынешнем Дембеле забил два мяча и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента.

Источник: https://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20220326/8153426/pedri-espana-barca-entrevista.html
Усман Дембеле
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
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Иньиго Мартинес

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