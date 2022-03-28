Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем команды Усмане Дембеле.

«Дембеле — сумасшедший игрок, — приводит слова Педри La Vanguardia. — Никогда не знаешь, куда рванет, влево или вправо. Усман бежит туда, куда сам захочет. Здорово, что он в «Барселоне».

Полузащитник ответил на вопрос о том, уговаривает ли он Дембеле остаться в каталонском клубе.

«Иногда я шучу на этот счет, но решение принимать ему. Не знаю, останется ли Дембеле, решил ли он уже, что делать. Но в свое время Усман это сделает«, — сказал он.

В нынешнем Дембеле забил два мяча и отдал девять результативных передач в 21 матче за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз может перейти в «ПСЖ» на правах свободного агента.