Оуэн высказался о назначении Анчелотти главным тренером «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три сезона.

«Ого, не ожидал этого! Хотя, когда зовет «Реал», трудно отказать», — написал Оуэн в Twitter.

Wow, never expected that either! Although when @realmadrid come calling it's hard to say no. #Ancelotti — michael owen (@themichaelowen) June 1, 2021

О возвращении Анчелотти в «Реал» стало известно 1 июня. Он уже тренировал команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.

В прошлом сезоне тренировал «Эвертон», который занял десятое место в чемпионате Англии.