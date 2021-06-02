Оуэн высказался о назначении Анчелотти главным тренером «Реала»
11:45
Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три сезона.
«Ого, не ожидал этого! Хотя, когда зовет «Реал», трудно отказать», — написал Оуэн в Twitter.
О возвращении Анчелотти в «Реал» стало известно 1 июня. Он уже тренировал команду с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» выиграли Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Испании.
В прошлом сезоне тренировал «Эвертон», который занял десятое место в чемпионате Англии.
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