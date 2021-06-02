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Рамос призвал одноклубников по «Реалу» не идти на снижение зарплат

03:17
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Защитник «Реала» Серхио Рамос позвонил некоторым из своих товарищей по команде, чтобы поговорить с ними об отказе от любого сокращения зарплаты, сообщает El Transistor. 35-летний испанец рассказал им, что таким образом клуб пытается сэкономить средства, чтобы подписать нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе позже.

Ранее появилась информация, что Рамос хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

«Манчестер Сити» заинтересован в приглашении испанского защитника. Нынешний контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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