«Атлетико» интересуется полузащитником «Хетафе» Кукурельей

«Атлетико» интересуется полузащитником «Хетафе» Марком Кукурельей, сообщает Marca.

По информации источника, мадридский клуб хочет укрепить левый фланг перед началом сезона-2021/22 и заинтересован в универсальности Кукурельи, который способен сыграть как в защите, так и в атаке. Сообщается, что трансфер может обойтись «Атлетико» в 15 миллионов евро, существует возможность, что мадридцы включат в сделку одного из игроков команды.

В сезоне-2020/21 Кукурелья провел 39 матчей за «Хетафе», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.