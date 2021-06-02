«Атлетико» интересуется полузащитником «Хетафе» Кукурельей
11:48
«Атлетико» интересуется полузащитником «Хетафе» Марком Кукурельей, сообщает Marca.
По информации источника, мадридский клуб хочет укрепить левый фланг перед началом сезона-2021/22 и заинтересован в универсальности Кукурельи, который способен сыграть как в защите, так и в атаке. Сообщается, что трансфер может обойтись «Атлетико» в 15 миллионов евро, существует возможность, что мадридцы включат в сделку одного из игроков команды.
В сезоне-2020/21 Кукурелья провел 39 матчей за «Хетафе», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/atletico-madrid/2021/06/01/60b6637fca4741d7638b45d0.html
Читайте также
«Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать». Что говорят о матче Россия — Канада
В УЕФА ответили на информацию о решении Дании не допускать на матч с Россией 2,5 тысячи российских фанатов
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю