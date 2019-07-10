Отец Хамеса Родригеса намекнул, что сын может перейти в "Атлетико"

Отец полузащитника сборной Колумбии Хамес Родригес ​Хуан Карлос Рестрепо считает, что его сын ближе к переходу в "Атлетико"​. Также интерес к игроку сборной Колумбии проявляет "Наполи"​.

– Нужно играть там, где тебя хотят видеть, – цитирует Cadena Ser Рестрепо. – К счастью, очень хорошие клубы заинтересованы в услугах Хамеса. Я не знаю, знает ли сын, куда хочет перейти. К какому клубу он ближе: к "Наполи" или "Атлетико"? Он уже знаком с Мадридом, Испанией, и у него есть свой дом в этой стране, что может стать аргументом, на мой взгляд.

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