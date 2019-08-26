Отец 16-летнего игрока «Барселоны» утверждает, что он мог перейти в «Реал»

Бори Фати, отец новичка «Барселоны» Ансу Фати, рассказал, что его сын мог продолжить карьеру в «Реале». 16-летний футболист родом из Гвинеи-Бисау присоединился к «Барсе» этим летом, а накануне дебютировал в матче с «Бетисом» (5:2), став самым молодым футболистом каталонцев в истории.

— «Реал» предлагал большие деньги, но Альбер Пуиг пришел и сказал, что у «Барселоны» есть проект, — цитирует Marca Фати-старшего. — Мы знали, что сын усердно работает, но и представить не могли, что он будет играеть со всеми этими звездами. Это счастиливейший день в моей жизни.

Когда Ансу сказал мне, что его взял в команду Вальверде, мы с женой заплакали. Когда он вышел на поле, мы не могли поверить своим глазам.