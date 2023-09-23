«Осасуна» и «Севилья» не забили голов в матче ла лиги
«Осасуна» и «Севилья» сыграли вничью в матче 6-го тура ла лиги — 0:0.
«Осасуна» набрала 7 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 16-й строчке (4 очка).
В 7-м туре «Осасуна» примет «Атлетико», «Севилья» дома встретится с «Альмерией».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
2
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
3
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
4
|Атлетик
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
8
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
9
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
10
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
12
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
15
|Мальорка
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
16
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-8
|4
|
17
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
18
|Гранада
|5
|1
|0
|4
|9-16
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.09
|22:00
|
Алавес – Атлетик
|0 : 2
|23.09
|15:00
|
Жирона – Мальорка
|5 : 3
|23.09
|17:15
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|23.09
|19:30
|
Барселона – Сельта
|- : -
|23.09
|22:00
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|24.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|24.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Вильярреал
|- : -
|24.09
|19:30
|
Бетис – Кадис
|- : -
|24.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Гранада
|- : -
|24.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Абдон Пратс
Мальорка
|3
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Савио
Жирона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1
Новости