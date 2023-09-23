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Сегодня, 19:10

«Осасуна» и «Севилья» не забили голов в матче ла лиги

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Осасуна» — «Севилья».
Фото ФК «Осасуна»

«Осасуна» и «Севилья» сыграли вничью в матче 6-го тура ла лиги — 0:0.

«Осасуна» набрала 7 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 16-й строчке (4 очка).

В 7-м туре «Осасуна» примет «Атлетико», «Севилья» дома встретится с «Альмерией».

Испания. Ла Лига. 6-й тур
23 сент, 17:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
0:0
Севилья

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
ФК Осасуна
ФК Севилья
0
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«Барселона» — «Сельта»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
2
 Реал 5 5 0 0 10-3 15
3
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
8
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
9
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
10
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
11
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
12
 Р. Сосьедад 5 1 3 1 8-7 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
15
 Мальорка 6 1 2 3 7-10 5
16
 Севилья 5 1 1 3 6-8 4
17
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
18
 Гранада 5 1 0 4 9-16 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 1-4 2
20
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.09 22:00
Алавес – Атлетик
 0 : 2
23.09 15:00
Жирона – Мальорка
 5 : 3
23.09 17:15
Осасуна – Севилья
 0 : 0
23.09 19:30
Барселона – Сельта
 - : -
23.09 22:00
Альмерия – Валенсия
 - : -
24.09 15:00
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
24.09 17:15
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
24.09 19:30
Бетис – Кадис
 - : -
24.09 19:30
Лас-Пальмас – Гранада
 - : -
24.09 22:00
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Реал

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Абдон Пратс

Абдон Пратс

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 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
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Алекс Баэна

Вильярреал

 3
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Роберт Левандовски

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Савио

Жирона

 3
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
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