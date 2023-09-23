Трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Сельта» начнется в 19.00 мск на Окко Спорт

«Барселона» на своем поле сыграет с «Сельтой» в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в субботу, 23 сентября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Барселона» — «Сельта» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Онлайн-платформа Окко Спорт проведет видеотрансляцию матча «Барселона» — «Сельта» в прямом эфире. Начало — в 19.00.

«Барселона» тренера Хави занимает третье место с 13 очками в турнирной таблице ла лиги. «Сельта» Рафаэля Бенитеса располагается на 16-й строчке с 4 баллами.

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде.