«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну»

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Счет в игре открыл голкипер хозяев Серхио Эррера, забив в свои ворота на 6-й минуте. На 90+1-й минуте Такэфуса Кубо удвоил преимущество гостей.

«Реал Сосьедад» набрал 58 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» находится на 8-й строчке (44).