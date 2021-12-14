«Осасуна» продлила контракт с Кике Барахой

«Осасуна» продлила контракт с нападающим Кике Барахой. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

24-летний испанец является выпускником академии «Осасуны». В этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.