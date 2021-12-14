Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Осасуна» продлила контракт с Кике Барахой

17:56
Кике Бараха. Фото ФК «Осасуна».
Кике Бараха. Фото ФК «Осасуна».
Теги:

«Осасуна» продлила контракт с нападающим Кике Барахой. Новое соглашение рассчитано до 2026 года, сообщает сайт клуба.

24-летний испанец является выпускником академии «Осасуны». В этом сезоне он провел 8 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Одним мазком: тест на COVID-19 правдивее на восьмой день после заражения
0
Реклама