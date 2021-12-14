«Барселона» и «Бока Хуниорс» отдадут дань уважения Диего Марадоне

«Барселона» и «Бока Хуниорс» встретятся во вторник, 14 декабря в 20.00 по московскому времени на стадионе Mrsool Park в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы отдать дань уважения Диего Армандо Марадоне через год после смерти аргентинской звезды.

Сам Диего Армандо Марадона играл за оба клуба. Аргентинец за два сезона в «Барселоне» провел 58 матчей и забил 38 голов.

За проведение данного матча «Барселона» получит 3 миллиона евро, сообщает Mundo Deportivo.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

(Данил Сидоренко)