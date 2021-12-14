Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» и «Бока Хуниорс» отдадут дань уважения Диего Марадоне

17:58
Теги:

«Барселона» и «Бока Хуниорс» встретятся во вторник, 14 декабря в 20.00 по московскому времени на стадионе Mrsool Park в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), чтобы отдать дань уважения Диего Армандо Марадоне через год после смерти аргентинской звезды.

Сам Диего Армандо Марадона играл за оба клуба. Аргентинец за два сезона в «Барселоне» провел 58 матчей и забил 38 голов.

За проведение данного матча «Барселона» получит 3 миллиона евро, сообщает Mundo Deportivo.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

(Данил Сидоренко)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Это флаг города, который дал ему больше, чем вся Украина». Ломаченко получил поддержку от боксера, с которым хотел разобраться
Эксперт оценил планы ЕС отказаться от долгосрочных конрактов по газу
0
Реклама