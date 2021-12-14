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«Барселона» готова продать Деста в январе

17:06
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест будет выставлен на трансфер в январе. Каталонский клуб уже связался с агентом игрока Миной Райолой, сообщает Marca.

Футболист не появлялся на поле в матчах чемпионата Испании с 30 октября, тогда он принял участие в игре каталонцев против «Алавеса» (1:1).

В сезоне-2021/22 21-летний американец провел 14 матчей за «сине-гранатовых», на его счету 3 результативных передачи.

Контракт 21-летнего игрока с каталонцами рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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