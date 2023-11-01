Орещук: «Если Захарян вернется в Россию, то в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, в какой клуб РПЛ может вернуться полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

— Если Захарян будет мало играть в «Реал Сосьедаде», ждать ли его аренды зимой?

— Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

— Вас удивит его возвращение в «Динамо», уже в новом качестве?

— Я думаю, он не вернется. Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернется, то в «Зенит».

— А почему именно в «Зенит»? Он же воспитанник «Динамо».

— Всех сильных футболистов «Зенит» выкупает, забирает к себе, поэтому только Захарян выйдет на рынок, то я даже не сомневаюсь, что он будет в «Зените». Процент этого мизерный. Если вернется, то лет через десять, наверное. А что будет через десять лет, никто не знает.

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». 20-летний полузащитник провел 7 матчей за испанскую команду во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.