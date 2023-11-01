Камавинга продлит контракт с «Реалом» до 2029 года

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга продлит контракт с клубом до лета 2029 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшее время «сливочные» объявят об этом официально. Действующее соглашение с 20-летний французом рассчитано до 2025 года.

Камавинга перешел в «Реал» из «Ренна» в 2021 году за 31 миллион евро. В этом сезоне он провел за клуб 14 матчей и отдал 1 результативную передачу.