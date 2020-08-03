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Опубликован контракт, который «Реал» предлагал Левандовскому в 2013 году

06:41
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Стали известны детали контракта, который «Реал» подготовил нападающему Роберту Левандовскому в 2013 году. По нему поляку предлагали шестилетнее соглашение с зарплатой в 8,6 миллиона евро, сообщает Onet Sport. Также полагался подписной бонус в 10,9 миллиона без учета вычета налогов. Отступные составляли 150 миллионов.

Поляку по контракту запрещалось заниматься экстремальными видами спорта. В итоге он выбрал вариант с «Баварией».

В текущем сезоне на счету 31-летнего поляка 51 гол и 6 результативных передач в 43 матчах.

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