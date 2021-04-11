«Ну что, время жаловаться?» Модрич подколол Пике после класико

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подколол защитника «Барселоны» Жерара Пике после матча 30-го тура чемпионата Испании. Мадридцы обыграли каталонцев со счетом 2:1.

— Ну что, время жаловаться? — спросил Модрич.

— Чувак, ты видел, сколько минут он добавил? — ответил Пике.

— А сколько ты хотел? — парировал хорват.

Отметим, после матча Пике, который остался в запасе на эту встречу, вышел на поле и выразил недовольство судье добавленным временем, за что получил предупреждение.

«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают «Реалу» по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.