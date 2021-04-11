«Ну что, время жаловаться?» Модрич подколол Пике после класико
Полузащитник «Реала» Лука Модрич подколол защитника «Барселоны» Жерара Пике после матча 30-го тура чемпионата Испании. Мадридцы обыграли каталонцев со счетом 2:1.
— Ну что, время жаловаться? — спросил Модрич.
— Чувак, ты видел, сколько минут он добавил? — ответил Пике.
— А сколько ты хотел? — парировал хорват.
Отметим, после матча Пике, который остался в запасе на эту встречу, вышел на поле и выразил недовольство судье добавленным временем, за что получил предупреждение.
Modri?: «Ahora a rajar, eh».— Madrid Sports (@MadridSports_) April 10, 2021
Piqu?: «Hombre, cuatro minutos...».
Modri?: «?Pero cu?ntos quieres?».
Leyenda, @lukamodric10
pic.twitter.com/tNofz9TS8e
«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают «Реалу» по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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