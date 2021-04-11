Марко Асенсио о матче с «Барселоной»: «Отличная работа»
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился впечатлениями после матча с «Барселоной» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.
Vamosss ?? +3!!— Marco Asensio (@marcoasensio10) April 10, 2021
Gran trabajo, victoria importante en un partido siempre especial.
Let's go ?? +3!!
Great work, an important victory in a match that is always special.#HalaMadrid ?? pic.twitter.com/rB43UXiJ2I
«Отличная работа, — написал футболист в своем Twitter 11 апреля. — Важная победа в матче, который всегда особенный».
У победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. В составе «Барсы» забил Оскар Мингеса. Матч в прямом эфире показывал канал РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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