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Марко Асенсио о матче с «Барселоной»: «Отличная работа»

01:58
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио поделился впечатлениями после матча с «Барселоной» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.

«Отличная работа, — написал футболист в своем Twitter 11 апреля. — Важная победа в матче, который всегда особенный».

У победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. В составе «Барсы» забил Оскар Мингеса. Матч в прямом эфире показывал канал РЕН ТВ.

Реал — Барселона

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